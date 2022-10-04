На Бахмутщині загинув волинянин Володимир Оркіш





Про це повідомила голова Люблинецької громади Наталія Сіховська.



Стрілець-санітар стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону в/ч А4267 Володимир Оркіш, 1972 року народження, загинув 24 грудня під час бою з військовими формуваннями РФ поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.



У зв'язку із сумною подією у Люблинецькій громаді з 26 грудня оголосили триденну жалобу.



Інформацію про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом. Попередньо, зустрічати тіло Героя будуть 26 грудня, після обіду.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття усім рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Люблинецька громада отримала офіційне повідомлення про загибель військовослужбовця Володимира Оркіша.Про це повідомила голова Люблинецької громадиСтрілець-санітар стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону в/ч А4267, 1972 року народження, загинув 24 грудня під час бою з військовими формуваннями РФ поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.У зв'язку із сумною подією у Люблинецькій громаді з 26 грудня оголосили триденну жалобу.Інформацію про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом. Попередньо, зустрічати тіло Героя будуть 26 грудня, після обіду.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття усім рідним і близьким загиблого.

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