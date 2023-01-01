На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух
Сьогодні, 02:17
На Ковельщині рятувальники прибрали дерево, що перегородило рух автодорогою.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області
Надзвичайна подія трапилася сьогодні увечері - поблизу села Здомишель Ратнівської громади дерево впало на проїжджу частину автодороги й заблокувало рух.
Перешкоду усунули рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області
Надзвичайна подія трапилася сьогодні увечері - поблизу села Здомишель Ратнівської громади дерево впало на проїжджу частину автодороги й заблокувало рух.
Перешкоду усунули рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне.
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