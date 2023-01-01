На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух

На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух
На Ковельщині рятувальники прибрали дерево, що перегородило рух автодорогою.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області

Надзвичайна подія трапилася сьогодні увечері - поблизу села Здомишель Ратнівської громади дерево впало на проїжджу частину автодороги й заблокувало рух.

Перешкоду усунули рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДСНС, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух
Сьогодні, 02:17
У ЗСУ назвали три категорії громадян, яких можуть мобілізувати до війська
Сьогодні, 01:15
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні відновили послугу є-рецепт
25 грудень, 23:18
Родина з окупованої Херсонщини вперше святкує Різдво на Волині. ВІДЕО
25 грудень, 22:37
Схожі новини
На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО
30 жовтень, 20:35
Біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти» збило чоловіка: постраждалий загинув Біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти» збило чоловіка: постраждалий загинув
20 грудень, 20:11
У Луцьку та Горохові через несправну електрику горіли дві автівки У Луцьку та Горохові через несправну електрику горіли дві автівки
17 грудень, 13:47
У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО
17 грудень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині дерево впало на дорогу та перегородило рух
Сьогодні, 02:17
 0
У ЗСУ назвали три категорії громадян, яких можуть мобілізувати до війська
Сьогодні, 01:15
 0
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні відновили послугу є-рецепт
25 грудень, 23:18
 0
Родина з окупованої Херсонщини вперше святкує Різдво на Волині. ВІДЕО
25 грудень, 22:37
 0
Медіа
відео
1/8