У Луцьку патрульні допомогли водійці, яка потрапила в халепу

У Луцьку патрульні допомогли водійці, яка потрапила в халепу
У Луцьку, патрулюючи проспектом Соборності, поліцейські виявили транспортний засіб Audi, який зупинився посеред дороги.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Підійшовши до авто, поліцейські виявили стурбовану жінку, яка повідомила, що сталася технічна поломка, і її транспортний засіб не може продовжувати рух.

Інспектори одразу взялися допомагати. Спільними зусиллями автомобіль було перепарковано в безпечне місце, щоб не створювати ускладнення для інших учасників дорожнього руху.



Нагадаємо, у Луцьку патрульні притягли до адмінвідповідальності водія автобуса, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Гараня
Сьогодні, 15:35
Прикордонниця з Волині опублікувала відео зустрічі зі своїм коханим, якого звільнили з полону
Сьогодні, 15:30
У Луцьку патрульні допомогли водійці, яка потрапила в халепу
Сьогодні, 15:20
На Заході України планують ремонтувати німецьку зброю, зокрема, танки Leopard 1
Сьогодні, 15:11
Воював ще з 2014-го: сповістили про смерть Героя з Волині
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
Луцькі патрульні знайшли і покарали зухвалого маршрутника Луцькі патрульні знайшли і покарали зухвалого маршрутника
08 січень, 18:22
Не пропустив пішохідку: у Луцьку патрульні склали адмінматеріали на 23-річного водія Не пропустив пішохідку: у Луцьку патрульні склали адмінматеріали на 23-річного водія
02 січень, 14:52
П’яний водій у Луцьку попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних П’яний водій у Луцьку попався на порушенні, скоєному на очах у патрульних
02 січень, 13:32
У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО У Луцьку вночі затримали чоловіка з наркотиками. ФОТО
27 грудень, 2023, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали двох ухилянтів із «липовими» документами
Сьогодні, 15:46
 0
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Віталія Гараня
Сьогодні, 15:35
 0
Прикордонниця з Волині опублікувала відео зустрічі зі своїм коханим, якого звільнили з полону
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку патрульні допомогли водійці, яка потрапила в халепу
Сьогодні, 15:20
 0
На Заході України планують ремонтувати німецьку зброю, зокрема, танки Leopard 1
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8