У Луцьку патрульні допомогли водійці, яка потрапила в халепу

У Луцьку, патрулюючи проспектом Соборності, поліцейські виявили транспортний засіб Audi, який зупинився посеред дороги.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Підійшовши до авто, поліцейські виявили стурбовану жінку, яка повідомила, що сталася технічна поломка, і її транспортний засіб не може продовжувати рух.Інспектори одразу взялися допомагати. Спільними зусиллями автомобіль було перепарковано в безпечне місце, щоб не створювати ускладнення для інших учасників дорожнього руху.Нагадаємо, у Луцьку патрульніавтобуса, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.