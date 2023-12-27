У Луцьку патрульні допомогли водійці, яка потрапила в халепу
Сьогодні, 15:20
У Луцьку, патрулюючи проспектом Соборності, поліцейські виявили транспортний засіб Audi, який зупинився посеред дороги.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Підійшовши до авто, поліцейські виявили стурбовану жінку, яка повідомила, що сталася технічна поломка, і її транспортний засіб не може продовжувати рух.
Інспектори одразу взялися допомагати. Спільними зусиллями автомобіль було перепарковано в безпечне місце, щоб не створювати ускладнення для інших учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, у Луцьку патрульні притягли до адмінвідповідальності водія автобуса, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Підійшовши до авто, поліцейські виявили стурбовану жінку, яка повідомила, що сталася технічна поломка, і її транспортний засіб не може продовжувати рух.
Інспектори одразу взялися допомагати. Спільними зусиллями автомобіль було перепарковано в безпечне місце, щоб не створювати ускладнення для інших учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, у Луцьку патрульні притягли до адмінвідповідальності водія автобуса, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.
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