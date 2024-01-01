Воював ще з 2014-го: сповістили про смерть Героя з Волині

Відійшов у вічність волинянин, який захищав Батьківщину ще з 2014 року.Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.Після повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову взяв до рук зброю. Був у найгарячіших точках, пройшов усі кола пекла лютої війни. 10 червня 2022 поблизу Бахмута отримав тяжке поранення.«Та попри все - завжди усміхнений, веселий, щирий. І лиш найближчі люди знали, що було на серці, у погляді могли вловити біль і смуток від прожитого...В цю гірку мить поділяємо горе сім'ї померлого та схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять, шана і слава Українському Воїну!» - зазначили у громаді.Зустріч кортежу з тілом нашого захисника – завтра, 10 січня, об 11:00.«Зустрічаємо живим коридором на початку села, далі кортеж буде прямувати до рідного дому, звідти до храму і на кладовище. Про зміни будемо повідомляти додатково», - йдеться в повідомленні.