В українському полоні перебуває щонайменше 41 військовий рф з окупованого Криму





Про це повідомляє



"Підтверджено взяття в полон щонайменше 41 військовослужбовців РФ з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України", - йдеться в повідомленні.



Також у представництві зазначили, що у Криму відбулися поховання щонайменше 632 солдатів російської армії. 475 із них, ймовірно, були громадянами України.



Водночас кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.



Обмін полоненими



Нагадаємо, що 3 січня між Україною та росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників



Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну.



Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони взяли у полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента України в АР Крим."Підтверджено взяття в полон щонайменше 41 військовослужбовців РФ з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України", - йдеться в повідомленні.Також у представництві зазначили, що у Криму відбулися поховання щонайменше 632 солдатів російської армії. 475 із них, ймовірно, були громадянами України.Водночас кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.Нагадаємо, що 3 січня між Україною та росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисниківЦей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну.Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

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