Справу нардепа Дубінського про виїзд за кордон на відпочинок передали до суду

Справу нардепа Дубінського про виїзд за кордон на відпочинок передали до суду
За матеріалами розслідування ДБР та СБУ Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата, який здійснив службове підроблення для виїзду за кордон.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України.,

ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року.

11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата.

Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.

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Теги: Дубінський, нардеп, суд
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