Справу нардепа Дубінського про виїзд за кордон на відпочинок передали до суду

здійснив службове підроблення для виїзду за кордон.



Про це



Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України.,



ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.



ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.



Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року.



11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата.



Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами розслідування ДБР та СБУ Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата, якийПро це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України.,ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року.11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата.Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.

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