Війна обірвала життя Героя Віталія Майсузенка з Луцька

Війна обірвала життя Героя Віталія Майсузенка з Луцька
У Луцькій громаді ще одна втрата – війна обірвала життя 43-річного солдата Віталія Майсузенка.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Майсузенко Віталій Валентинович, 03.09.1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

ВІйськослужбовець загинув 3 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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