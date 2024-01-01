Ракетна атака росії на Хмельниччину: двоє загиблих





Про це



"Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні на Хмельниччині під час масованої атаки пролунало щонайменше шість вибухів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 8 січня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині сили ППО збили 2 ракети.Про це повідомляють у Хмельницькій ОВА."Разом з тим, противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні

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