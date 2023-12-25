Чи виїхали на маршрути тролейбуси у Луцьку після сильного морозу уночі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у диспетчерській службі Луцького підприємства електротранспорту.



«Тролейбуси виїхали усі. Усі 40 машин, як і було заплановано, на лінії. Єдине, що вранці трапився обрив ліній елекропередач на вулиці Львівська, через що тролейбуси йшли із запізненням, але зараз вже все добре», - повідомила диспетчер.



З її слів, лінія електропередач не замерзла.



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Нагадаємо, вчора, 8 січня, перепади у температурі вплинули на роботу деяких тролейбусів - відбулося обмерзання вузлів.



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