На Таврійському напрямку за три дні взяли в полон майже 30 окупантів
Сьогодні, 12:02
За три дні на Таврійському напрямку фронту українські військові захопили в полон майже 30 російських окупантів.
Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.
"За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було.
В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.
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Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.
"За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було.
В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.
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