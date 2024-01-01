На Таврійському напрямку за три дні взяли в полон майже 30 окупантів





Про це Олександр Тарнавський.



"За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було.



В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.



Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три дні на Таврійському напрямку фронту українські військові захопили в полон майже 30 російських окупантів.Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія», бригадний генерал"За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було.В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться в повідомленні.Зазначається, щосклали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.

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