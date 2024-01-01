На Таврійському напрямку за три дні взяли в полон майже 30 окупантів

На Таврійському напрямку за три дні взяли в полон майже 30 окупантів
За три дні на Таврійському напрямку фронту українські військові захопили в полон майже 30 російських окупантів.

Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"За три дні майже 30 полонених окупантів. Авіаударів вчора не було.

В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальні втрати ворога минулої доби склали 375 осіб та 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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