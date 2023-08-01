На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла автомобіль: загинув чоловік

На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла автомобіль: загинув чоловік
Вчора, 10 січня, близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

Інформацію Суспільному підтвердив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

За його словами, сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – розповів Сергій Сергієнко.

За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

В пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію Суспільному не прокоментували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чернігівщина, ДРГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чоловіки мобілізаційного віку мають або допомагати на фронті, або працювати та платити податки», – Зеленський
Сьогодні, 14:33
На Волині попрощалися із Героєм Василем Карп’юком
Сьогодні, 14:12
На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла автомобіль: загинув чоловік
Сьогодні, 14:10
Рятувальники з Волині допомогли приборкати пожежу на Рівненщині
Сьогодні, 13:47
Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Через кордон на півночі України намагалася прорватися ворожа ДРГ Через кордон на півночі України намагалася прорватися ворожа ДРГ
01 серпень, 2023, 09:58
За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися перетнути кордон України, – Наєв
15 грудень, 2023, 10:05
Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині
14 грудень, 2023, 11:30
На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ На Чернігівщині очільниця ЦНАПу «заробила» на ухилянтах мільйони гривень, – СБУ
29 серпень, 2023, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка отримала умовний термін за знущання над тваринами
Сьогодні, 15:27
 0
Розвідка встановила чисельність окупаційних військ в Україні
Сьогодні, 15:10
 0
У колишньому райцентрі на Волині не працює оповіщення повітряних тривог
Сьогодні, 14:49
 0
«Чоловіки мобілізаційного віку мають або допомагати на фронті, або працювати та платити податки», – Зеленський
Сьогодні, 14:33
 0
На Волині попрощалися із Героєм Василем Карп’юком
Сьогодні, 14:12
 0
Медіа
відео
1/8