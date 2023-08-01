На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла автомобіль: загинув чоловік





Інформацію Сергій Сергієнко.



За його словами, сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.



"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – розповів Сергій Сергієнко.



За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.



В пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію Суспільному не прокоментували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 10 січня, близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.Інформацію Суспільному підтвердив начальник Новгород-Сіверської РВАЗа його словами, сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра."Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – розповів Сергій Сергієнко.За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.В пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію Суспільному не прокоментували.

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