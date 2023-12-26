«Чоловіки мобілізаційного віку мають або допомагати на фронті, або працювати та платити податки», – Зеленський

«Чоловіки мобілізаційного віку мають або допомагати на фронті, або працювати та платити податки», – Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що українці, які працюють та сплачують податки у бюджет країни, також боронять державу. А до тих, хто незаконно виїхав за кордон, є питання.

Про це він сказав на пресконференції в Естонії, пише Громадське.

Журналісти запитали у президента, чи варто Естонії передавати українців призовного віку для мобілізації в Україні. Президент не відповів прямо, але зазначив, що «є питання» до тих громадян мобілізаційного віку, які не на фронті, не сплачують податки в Україні та незаконно виїжджали за кордон.

«Є питання не щодо громадян України, які виїхали із самого початку війни. Виїжджали жінки, чоловіки різного віку. Ніхто не знав, що буде завтра. Всі рятувалися. Ми відкривали всі кордони у дружні сусідні держави, щоб люди не давили одне одного на кордоні. <Але> ми відстояли 50% захопленої території на початку війни, відбили ворога. І два роки б’ються наші хлопці. І в цей час є люди, які поза законом перетинали кордон. Це питання до цих людей, чоловіків», — сказав Зеленський.

Він заявив, що громадяни мобілізаційного віку повинні допомагати Україні та бути в Україні.

«Я зараз не говорю, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Є правило: на одного військового, якого оплачує Україна (з цим нам ніхто не допомагає), припадає 6-8 платників податків. Якщо ви в Україні, не на фронті, але працюєте і сплачуєте податки — ви так само бороните державу. Це дуже потрібно», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що громадяни мають або допомагати на фронті, або працювати та платити податки, бо інакше не буде грошей на військового: «А не буде військового — не буде кому захищати Україну».

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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація
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