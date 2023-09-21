Розвідка встановила чисельність окупаційних військ в Україні

Окупаційні війська рф в Україні налічують 462 тисячі осіб. Крім того, на тимчасово поневолених українських землях розміщені 35 тисяч осіб «росгвардії», якіПро це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує ГУР в телеграмі.«Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність ― де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту», ― зазначив Вадим Скібіцький.Також він навів дані про кількість російських боєприпасів та спроможності російського ВПК. Оборонна промисловість рф здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 та 152 мм.Повністю забезпечити потреби російської армії промисловість рф у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько пів мільйона снарядів. Спочатку росіяни возили снаряди з білорусі, далі закупляли їх в ірану, а потім пішли великі партії боєприпасів з північної кореї.«Ми знаємо, якими маршрутами їх перевозили, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт», - зазначив Скібіцький.У 2024 році росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.«Наша оцінка — в рф буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти», — підсумував Вадим Скібіцький.