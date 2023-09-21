Розвідка встановила чисельність окупаційних військ в Україні

Розвідка встановила чисельність окупаційних військ в Україні
Окупаційні війська рф в Україні налічують 462 тисячі осіб. Крім того, на тимчасово поневолених українських землях розміщені 35 тисяч осіб «росгвардії», які забезпечують окупаційний режим.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує ГУР в телеграмі.

«Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність ― де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту», ― зазначив Вадим Скібіцький.

Також він навів дані про кількість російських боєприпасів та спроможності російського ВПК. Оборонна промисловість рф здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 та 152 мм.

Повністю забезпечити потреби російської армії промисловість рф у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько пів мільйона снарядів. Спочатку росіяни возили снаряди з білорусі, далі закупляли їх в ірану, а потім пішли великі партії боєприпасів з північної кореї.

«Ми знаємо, якими маршрутами їх перевозили, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт», - зазначив Скібіцький.

У 2024 році росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.

«Наша оцінка — в рф буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти», — підсумував Вадим Скібіцький.

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Теги: окупанти, війна
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