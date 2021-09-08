На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки





Нагадаємо, увечері 19 червня 2023 року молодик, у якого вже були проблеми із законом, затягнув на зашморзі сусідського собаку у чагарники та перерізав йому горло.



Тварина загинула.



Як повідомив прокурор Ковельської окружної прокуратури Олександр Омельчук, суд призначив волинянину покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав 22-річного жителя села Нові Кошари Ковельського району винуватим у вчиненні з особливою жорстокістю активним способом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч.3 ст.299 КК України), інформує Волинь Нагадаємо, увечері 19 червня 2023 року молодик, у якого вже були проблеми із законом, затягнув на зашморзі сусідського собаку у чагарники та перерізав йому горло.Тварина загинула.Як повідомив прокурор Ковельської окружної прокуратури, суд призначив волинянину покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

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