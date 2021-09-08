На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки

На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки
Суд визнав 22-річного жителя села Нові Кошари Ковельського району винуватим у вчиненні з особливою жорстокістю активним способом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч.3 ст.299 КК України), інформує Волинь.

Нагадаємо, увечері 19 червня 2023 року молодик, у якого вже були проблеми із законом, затягнув на зашморзі сусідського собаку у чагарники та перерізав йому горло.

Тварина загинула.

Як повідомив прокурор Ковельської окружної прокуратури Олександр Омельчук, суд призначив волинянину покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Суд, вбивство собаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині сьогодні одружився військовий
24 листопад, 23:41
На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки
24 листопад, 23:18
Родини у Луцьку почали безплатно отримувати дрова
24 листопад, 22:47
Волинська ОВА перевірятиме усіх учасників тендерних торгів ще ретельніше
24 листопад, 22:12
Схожі новини
Засудили волинянина, який перерізав горло собаці Засудили волинянина, який перерізав горло собаці
08 вересень, 2021, 16:00
На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу
24 листопад, 16:33
Їзда на мотоциклі без прав обійдеться волинянину у 40 тисяч Їзда на мотоциклі без прав обійдеться волинянину у 40 тисяч
24 листопад, 13:02
Обрання голови Луцької райради Олександра Гурського суд визнав протиправним Обрання голови Луцької райради Олександра Гурського суд визнав протиправним
24 листопад, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині сьогодні одружився військовий
24 листопад, 23:41
 0
На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки
24 листопад, 23:18
 0
Родини у Луцьку почали безплатно отримувати дрова
24 листопад, 22:47
 0
Волинська ОВА перевірятиме усіх учасників тендерних торгів ще ретельніше
24 листопад, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8