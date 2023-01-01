Волинська ОВА перевірятиме усіх учасників тендерних торгів ще ретельніше

Аби мати можливість здійснювати якісний моніторинг та контроль за належним використанням бюджетних коштів, начальник Волинської ОВАпідписав Меморандум про взаємодію та співпрацю з ТзОВ «Ю-Контрол».Про це інформує Волинська ОВА.«Така співпраця дозволить проводити поглиблений аналіз діяльності учасників тендерних закупівель та здійснювати контроль за належним використанням коштів», – наголосив Юрій Погуляйко.Слід зазначити, що «Ю-Контрол» – це потужний інструмент для економічних розслідувань та перевірки контрагентів України. Організація формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між визначеними особами.Унікальна технологія дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію або ФОП із понад 50 державних реєстрів. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел.Також, начальник ОВА повідомив, що працівники Волинської обласної військової адміністрації проходять експертне навчання. Це дозволить ефективно перевіряти кампанії на доброчесність та робити об’єктивну оцінку їх діяльності. Як результат матимемо надійних виконавців держзамовлень.