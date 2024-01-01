Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево

Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево
У Луцьку на вулиці Чернишевського сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль врізався у дерево.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чернишевського патрульним надійшло сьогодні, 11 січня, близько 12:00.

Інспектори, які прибули на місце, з'ясували, що водій Volkswagen Crafter не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхав на зелену зону узбіччя, де допустив наїзд на дерево.
Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево

В результаті зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Сам же водій, на щастя, не постраждав.
Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево

На керманича поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП. А у зв'язку зі слизьким дорожнім покриття склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.
Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево
Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин відмовився від мобілізації через хвору матір
Сьогодні, 18:07
Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево
Сьогодні, 17:55
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Сьогодні, 17:45
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів
Сьогодні, 17:26
Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор
10 січень, 16:31
У Луцьку автомобіль наїхав на авто, яке встановлене як рекламна інсталяція У Луцьку автомобіль наїхав на авто, яке встановлене як рекламна інсталяція
10 січень, 14:38
Аварія на Ковельській у Луцьку: п’яний водій виїхав на зустрічну Аварія на Ковельській у Луцьку: п’яний водій виїхав на зустрічну
08 січень, 17:32
Хто в кого влетів на рівненському мосту в Луцьку: деталі від патрульних Хто в кого влетів на рівненському мосту в Луцьку: деталі від патрульних
07 січень, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин відмовився від мобілізації через хвору матір
Сьогодні, 18:07
 0
Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево
Сьогодні, 17:55
 0
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Сьогодні, 17:45
 0
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів
Сьогодні, 17:26
 0
Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8