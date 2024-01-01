Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево

У Луцьку на вулиці Чернишевського сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль врізався у дерево.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чернишевського патрульним надійшло сьогодні, 11 січня, близько 12:00.Інспектори, які прибули на місце, з'ясували, що водій Volkswagen Crafter не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхав на зелену зону узбіччя, де допустив наїзд на дерево.В результаті зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Сам же водій, на щастя, не постраждав.На керманича поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП. А у зв'язку зі слизьким дорожнім покриття склали