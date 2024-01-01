Аварія в Луцьку: машина влетіла в дерево
Сьогодні, 17:55
У Луцьку на вулиці Чернишевського сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль врізався у дерево.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чернишевського патрульним надійшло сьогодні, 11 січня, близько 12:00.
Інспектори, які прибули на місце, з'ясували, що водій Volkswagen Crafter не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхав на зелену зону узбіччя, де допустив наїзд на дерево.
В результаті зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Сам же водій, на щастя, не постраждав.
На керманича поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП. А у зв'язку зі слизьким дорожнім покриття склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чернишевського патрульним надійшло сьогодні, 11 січня, близько 12:00.
Інспектори, які прибули на місце, з'ясували, що водій Volkswagen Crafter не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та виїхав на зелену зону узбіччя, де допустив наїзд на дерево.
В результаті зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Сам же водій, на щастя, не постраждав.
На керманича поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП. А у зв'язку зі слизьким дорожнім покриття склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.
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