Волинські школи повністю забезпечені підручниками для 5-6 класів
Сьогодні, 18:57
Заклади загальної середньої освіти Волині повністю забезпечені підручниками для 5-6 класів.
Про це у фейсбуці повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«Волинь отримала усі 372 265 примірників посібників за програмою Нової української школи. З яких для п’ятикласників надійшло 183 769 штук, а для шестикласників – 188 496», – зазначив очільник області на своїй сторінці у фейсбуці.
Наразі школи завершують забирати останню партію книжок. Також до спеціальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів області доставлено 2 398 примірників книг, зокрема рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Слід зазначити, що підручники додрукували за кошти державного бюджету та у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з Європейською комісією.
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Про це у фейсбуці повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«Волинь отримала усі 372 265 примірників посібників за програмою Нової української школи. З яких для п’ятикласників надійшло 183 769 штук, а для шестикласників – 188 496», – зазначив очільник області на своїй сторінці у фейсбуці.
Наразі школи завершують забирати останню партію книжок. Також до спеціальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів області доставлено 2 398 примірників книг, зокрема рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Слід зазначити, що підручники додрукували за кошти державного бюджету та у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з Європейською комісією.
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