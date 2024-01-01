Волинські школи повністю забезпечені підручниками для 5-6 класів

Заклади загальної середньої освіти Волині повністю забезпечені підручниками для 5-6 класів.Про це у фейсбуці повідомив начальник ОВА«Волинь отримала усі 372 265 примірників посібників за програмою Нової. З яких для п’ятикласників надійшло 183 769 штук, а для шестикласників – 188 496», – зазначив очільник області на своїй сторінці у фейсбуці.Наразі школи завершують забирати останню партію книжок. Також до спеціальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів області доставлено 2 398 примірників книг, зокрема рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.Слід зазначити, що підручники додрукували за кошти державного бюджету та у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з Європейською комісією.