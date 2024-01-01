Росія не має на північному кордоні достатньо сил для повторного вторгнення, – ДПСУ

Росія не має на північному кордоні достатньо сил для повторного вторгнення, – ДПСУ
Росія станом на зараз не має на північному кордоні достатньо сил для наступу.

Про це сказав на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на запитання Укрінформу щодо можливого вторгнення рф у північні області.

“Росія не має там достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення. Рф вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було”, - сказав речник.

Водночас він зауважив, що необхідно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.

Демченко додав, що на кордоні з рф ситуація схожа. “З того боку рф має певну кількість сил, це орієнтовно 19-20 тисяч військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з рф, то ті сили, які має ворог на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення”, - сказав він.

Речник підкреслив, що якщо рф вдасться до якихось кроків, то вони будуть більш тактичні.

“Крім того, всі дії, які здійснюються ворогом на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться бойові дії”, - сказав він

Як повідомлялось, КДБ Білорусі вранці 15 лютого раптово повідомив про режим "контртерористичної операції" в Лельчицькому районі Гомельської області, що межує з Україною.

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Теги: Росія, Україна, війна
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