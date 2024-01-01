Росія не має на північному кордоні достатньо сил для повторного вторгнення, – ДПСУ





Про це сказав на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на запитання



“Росія не має там достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення. Рф вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було”, - сказав речник.



Водночас він зауважив, що необхідно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.



Демченко додав, що на кордоні з рф ситуація схожа. “З того боку рф має певну кількість сил, це орієнтовно 19-20 тисяч військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з рф, то ті сили, які має ворог на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення”, - сказав він.



Речник підкреслив, що якщо рф вдасться до якихось кроків, то вони будуть більш тактичні.



“Крім того, всі дії, які здійснюються ворогом на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться бойові дії”, - сказав він



Як повідомлялось, КДБ Білорусі вранці 15 лютого раптово повідомив про режим "контртерористичної операції" в Лельчицькому районі Гомельської області, що межує з Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія станом на зараз не має на північному кордоні достатньо сил для наступу.Про це сказав на брифінгу речник ДПСУ, відповідаючи на запитання Укрінформу щодо можливого вторгнення рф у північні області.“Росія не має там достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення. Рф вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було”, - сказав речник.Водночас він зауважив, що необхідно бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.Демченко додав, що на кордоні з рф ситуація схожа. “З того боку рф має певну кількість сил, це орієнтовно 19-20 тисяч військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з рф, то ті сили, які має ворог на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення”, - сказав він.Речник підкреслив, що якщо рф вдасться до якихось кроків, то вони будуть більш тактичні.“Крім того, всі дії, які здійснюються ворогом на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться бойові дії”, - сказав вінЯк повідомлялось, КДБ Білорусі вранці 15 лютого раптово повідомив про режим "контртерористичної операції" в Лельчицькому районі Гомельської області, що межує з Україною.

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