На Волині поховали колишнього військового, який загинув в аварії

На Волині поховали колишнього військового, який загинув в аварії
На Волині учора, 18 лютого, провели в останню путь адвоката та колишнього військового Сергія Лященка, життя якого обірвалося у ДТП.

Про це пише ВСН.

Нагадаємо, відомий адвокат та ексвійськовий Сергій Лященко загинув у ДТП на виїзді з Нововолинська. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.

Чин поховання відбувся у Соборі Різдва Христового.
Фото ВСН
Фото ВСН

«Велика втрата для Володимирської громади та України - загинув ветеран російсько-української війни, радник голови Володимирської районної державної адміністрації з питань ветеранської політики, професійний адвокат, патріот держави. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. У складі 14-ї ОМБр ім. Князя Романа Великого «Адвокат» брав участь у звільненні окупованих міст та сіл Харківщини. Отримавши важке поранення, швидко повернувся у стрій захищати Україну. Часто повторював, що від пережитого на фронті важко повертатися до цивільного життя. Але повернувшись до адвокатської практики, продовжив в тилу допомагати війську. Завжди консультував у військових питаннях», - зазначила депутатка Волиньради Ористлава Сидорчук.


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Теги: загиблі, війна
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