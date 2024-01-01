На Волині поховали колишнього військового, який загинув в аварії

Сергія Лященка, життя якого обірвалося у ДТП.



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Нагадаємо, відомий адвокат та ексвійськовий Сергій Лященко загинув у ДТП на виїзді з Нововолинська. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.



Чин поховання відбувся у Соборі Різдва Христового.

Фото ВСН

«Велика втрата для Володимирської громади та України - загинув ветеран російсько-української війни, радник голови Володимирської районної державної адміністрації з питань ветеранської політики, професійний адвокат, патріот держави. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. У складі 14-ї ОМБр ім. Князя Романа Великого «Адвокат» брав участь у звільненні окупованих міст та сіл Харківщини. Отримавши важке поранення, швидко повернувся у стрій захищати Україну. Часто повторював, що від пережитого на фронті важко повертатися до цивільного життя. Але повернувшись до адвокатської практики, продовжив в тилу допомагати війську. Завжди консультував у військових питаннях», - зазначила депутатка Волиньради Ористлава Сидорчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині учора, 18 лютого, провели в останню путь адвоката та колишнього військового, життя якогоПро це пише ВСН Нагадаємо, відомий адвокат та ексвійськовий Сергій Лященко загинув у ДТП на виїзді з Нововолинська. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.Чин поховання відбувся у Соборі Різдва Христового.«Велика втрата для Володимирської громади та України - загинув ветеран російсько-української війни, радник голови Володимирської районної державної адміністрації з питань ветеранської політики, професійний адвокат, патріот держави. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. У складі 14-ї ОМБр ім. Князя Романа Великого «Адвокат» брав участь у звільненні окупованих міст та сіл Харківщини. Отримавши важке поранення, швидко повернувся у стрій захищати Україну. Часто повторював, що від пережитого на фронті важко повертатися до цивільного життя. Але повернувшись до адвокатської практики, продовжив в тилу допомагати війську. Завжди консультував у військових питаннях», - зазначила депутатка Волиньради

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