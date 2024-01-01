Через грип дві школи на Волині працюють дистанційно

Через грип дві школи на Волині працюють дистанційно
У зв’язку із високим рівнем захворюваності на грип і ГРВІ на Волині станом на 15 березня дистанційно працюють дві школи та дитсадок на Волині.

Про це розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна, інформує Суспільне.

Наразі онлайн навчаються учні та вчителі двох шкіл в Колодяжненській та Турійській громаді.

Зі слів Валентини Хомутінкіної, на дистанційне навчання переведені й учні 11 класів окремих гімназій та ліцеїв у місті Луцьку. Також через високу захворюваність на грип та ГРВІ не працює дитсадок у Рівненській громаді.

За даними епідеміологів, на Волині з 4 по 10 березня 2024 року, за даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, на ГРВІ та грип захворіло 5 753 волинянина. 65% усіх недужих — це діти до 17 років, додала Валентина Хомутінкіна.

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Теги: школа, Волинь
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