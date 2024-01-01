У Луцьку відкриється перша фотокабінка

У Луцьку відкриється перша фотокабінка
У Луцьку незабаром відкриється перша фотокабінка «Fotocab».

Команда анонсувала відкриття, проте дату тримає поки в секреті, передає Конкурент.

Цей фотоавтомат вже працює у Львові та має неабиякий попит.

Зокрема у львівській фотокабінці можна зробити чотири фото за 150 гривень.

Тому охочим кажуть слідкувати за оновленнями в їхніх соцмережах.

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Теги: фотокабіна, Луцьк
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