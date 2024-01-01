У Луцьку відкриється перша фотокабінка
Сьогодні, 20:45
У Луцьку незабаром відкриється перша фотокабінка «Fotocab».
Команда анонсувала відкриття, проте дату тримає поки в секреті, передає Конкурент.
Цей фотоавтомат вже працює у Львові та має неабиякий попит.
Зокрема у львівській фотокабінці можна зробити чотири фото за 150 гривень.
Тому охочим кажуть слідкувати за оновленнями в їхніх соцмережах.
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Команда анонсувала відкриття, проте дату тримає поки в секреті, передає Конкурент.
Цей фотоавтомат вже працює у Львові та має неабиякий попит.
Зокрема у львівській фотокабінці можна зробити чотири фото за 150 гривень.
Тому охочим кажуть слідкувати за оновленнями в їхніх соцмережах.
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