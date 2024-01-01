СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів
Сьогодні, 21:43
Служба безпеки України закликає громадян напередодні Великодня та в саме свято обмежити відвідування масових заходів, дотримуватися комендантської години й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це йдеться у зверненні СБУ, передає Укрінформ.
Як зазначається, спецслужба продовжує системно викривати численні спроби російської федерації розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.
Для реалізації злочинних намірів росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, постійно залучають власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, серед яких – міжконфесійні відносини.
Метою загарбників є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації в Україні внутрішньої обстановки .
Також ворог активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.
СБУ закликає громадян напередодні та в період святкування Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для конкретного регіону, а під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях.
У разі виявлення підозрілих предметів чи осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу, у спецслужбі просять повідомляти про це правоохоронні органи.
Наголошується, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]. Інформація, отримана через телефон довіри, є конфіденційною та буде ретельно перевірена.
У спецслужбі просять громадян бути пильними й дотримуватися заходів безпеки.
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Про це йдеться у зверненні СБУ, передає Укрінформ.
Як зазначається, спецслужба продовжує системно викривати численні спроби російської федерації розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.
Для реалізації злочинних намірів росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, постійно залучають власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, серед яких – міжконфесійні відносини.
Метою загарбників є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації в Україні внутрішньої обстановки .
Також ворог активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.
СБУ закликає громадян напередодні та в період святкування Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для конкретного регіону, а під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях.
У разі виявлення підозрілих предметів чи осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу, у спецслужбі просять повідомляти про це правоохоронні органи.
Наголошується, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]. Інформація, отримана через телефон довіри, є конфіденційною та буде ретельно перевірена.
У спецслужбі просять громадян бути пильними й дотримуватися заходів безпеки.
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