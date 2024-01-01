СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів





Про це йдеться у зверненні СБУ, передає



Як зазначається, спецслужба продовжує системно викривати численні спроби російської федерації розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.



Для реалізації злочинних намірів росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, постійно залучають власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, серед яких – міжконфесійні відносини.



Метою загарбників є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації в Україні внутрішньої обстановки .



Також ворог активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.



СБУ закликає громадян напередодні та в період святкування Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для конкретного регіону, а під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях.



У разі виявлення підозрілих предметів чи осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу, у спецслужбі просять повідомляти про це правоохоронні органи.



Наголошується, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта:



У спецслужбі просять громадян бути пильними й дотримуватися заходів безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України закликає громадян напередодні Великодня та в саме свято обмежити відвідування масових заходів, дотримуватися комендантської години й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.Про це йдеться у зверненні СБУ, передає Укрінформ Як зазначається, спецслужба продовжує системно викривати численні спроби російської федерації розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.Для реалізації злочинних намірів росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, постійно залучають власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, серед яких – міжконфесійні відносини.Метою загарбників є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації в Україні внутрішньої обстановки .Також ворог активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.СБУ закликає громадян напередодні та в період святкування Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для конкретного регіону, а під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях.У разі виявлення підозрілих предметів чи осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу, у спецслужбі просять повідомляти про це правоохоронні органи.Наголошується, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected] . Інформація, отримана через телефон довіри, є конфіденційною та буде ретельно перевірена.У спецслужбі просять громадян бути пильними й дотримуватися заходів безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію