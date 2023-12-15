Предстоятелі церков привітали українців зі святом Великодня

Предстоятелі церков привітали українців зі святом Великодня
В Україні християни східного обряду сьогодні, 5 травня, святкують Великдень. Предстоятелі православної та греко-католицької церков привітали вірян зі святом у своїх зверненнях.

Що сказали глави ПЦУ та УГКЦ, повідомляє РБК-Україна.

ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму відеозверненні з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього закликав українців продовжити путь вперед до перемоги над російським агресором.

"Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами - з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято - про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, - йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!" - йдеться у зверненні владики.



УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) нагадав, що свято Великодня є світлим днем перемоги життя над смертю, добра над злом, закликавши вірян впевнено перебувати у вірі, надії та любові, які приносить воскреслий Господь.
Предстоятелі церков привітали українців зі святом Великодня

"У радості Воскресіння вітаю наших воїнів-героїв, синів і дочок України, які захищають нас на фронті й готові жертвувати усім з любові до своєї землі та рідного народу. Ми віримо у вашу в Бозі силу, ми цінуємо вашу стійкість перед злом, над яким неминуче здобудемо перемогу", - цитує главу прес-служба УГКЦ.

Святослав також зазначив, що святкуючи знову Пасху Христову "серед жахіття повномасштабної війни, яка триває вже третій рік, ми щоразу глибше входимо у велике таїнство жертви, принесеної Господом Ісусом, спасіння нашого ради".

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Теги: свято, Волинь
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