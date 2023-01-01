Обікрали в Луцьку 5 квартир: судили «гастролерів» із Хмельниччини
Сьогодні, 16:50
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав двох жителів Хмельницької області винуватими у вчиненні крадіжок із проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України).
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури
Доведено, що 40-річний сім разів судимий житель міста Славута та 32-річний п'ять разів судимий житель Нетішина упродовж лютого 2021 року обікрали у Луцьку п'ять квартир.
У такий спосіб «гастролери» розжилися майном (грошима, технікою, ювелірними виробами) на суму майже 250 тисяч гривень.
Суд призначив старшому з обвинувачених покарання у виді п'яти років та шести місяців позбавлення волі, молодшому – у виді чотирьох років позбавлення волі.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури
Доведено, що 40-річний сім разів судимий житель міста Славута та 32-річний п'ять разів судимий житель Нетішина упродовж лютого 2021 року обікрали у Луцьку п'ять квартир.
У такий спосіб «гастролери» розжилися майном (грошима, технікою, ювелірними виробами) на суму майже 250 тисяч гривень.
Суд призначив старшому з обвинувачених покарання у виді п'яти років та шести місяців позбавлення волі, молодшому – у виді чотирьох років позбавлення волі.
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