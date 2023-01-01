Чорноморський зерновий коридор може діяти і без участі рф, – Зеленський





Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським ЗМІ, цитати з якого опублікував речник глави держави Сергій Никифоров у Фейсбуці, передає



«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерешем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», - сказав Зеленський.



Президент також дав розпорядження МЗС після офіційного сигналу російської федерації підготувати українські офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини, для того щоб вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу.



Водночас він зауважив, що чорноморський зерновий коридор може діяти і без участі росіян у домовленостях.



«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», - цитує Зеленського його прессекретар.



Никифоров також зазначив, що повне інтерв'ю глави держави буде опубліковано пізніше.



Як повідомлялося,



Домовленості були укладені 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались.

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