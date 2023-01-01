Чорноморський зерновий коридор може діяти і без участі рф, – Зеленський
Сьогодні, 17:01
Заявами про вихід із зернової угоди Росія зриває свої домовленості з Туреччиною та ООН, Україна з рф жодних угод не має.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським ЗМІ, цитати з якого опублікував речник глави держави Сергій Никифоров у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерешем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», - сказав Зеленський.
Президент також дав розпорядження МЗС після офіційного сигналу російської федерації підготувати українські офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини, для того щоб вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу.
Водночас він зауважив, що чорноморський зерновий коридор може діяти і без участі росіян у домовленостях.
«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», - цитує Зеленського його прессекретар.
Никифоров також зазначив, що повне інтерв'ю глави держави буде опубліковано пізніше.
Як повідомлялося, росія заявила про припинення продовження дії зернової угоди.
Домовленості були укладені 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю африканським ЗМІ, цитати з якого опублікував речник глави держави Сергій Никифоров у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерешем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», - сказав Зеленський.
Президент також дав розпорядження МЗС після офіційного сигналу російської федерації підготувати українські офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини, для того щоб вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу.
Водночас він зауважив, що чорноморський зерновий коридор може діяти і без участі росіян у домовленостях.
«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна», - цитує Зеленського його прессекретар.
Никифоров також зазначив, що повне інтерв'ю глави держави буде опубліковано пізніше.
Як повідомлялося, росія заявила про припинення продовження дії зернової угоди.
Домовленості були укладені 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались.
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