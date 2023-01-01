Росіяни продовжують мінувати Запорізьку АЕС, – Енергоатом





Про це Петро Котін.



Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» розповів, що впродовж останнього часу ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС не покращилась.



«Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію», – сказав керівник НАЕК.



Петро Котін також зазначив, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.



Крім того, на ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на атомному об’єкті. Однак окупанти не допускають представників Агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.



«Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу», – констатував Петро Котін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною.Про це повідомив президент ДП «НАЕК «Енергоатом»Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» розповів, що впродовж останнього часу ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС не покращилась.«Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію», – сказав керівник НАЕК.Петро Котін також зазначив, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.Крім того, на ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на атомному об’єкті. Однак окупанти не допускають представників Агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.«Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу», – констатував Петро Котін.

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