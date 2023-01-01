Ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, – Сирський





Про це Олександр Сирський, який 17 липня побував на передових позиціях фронту.



"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.



Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - йдеться в повідомленні.



Сирський зазначив, що під час поїздки зустрівся з військовослужбовцями в кожній із бойових бригад, що діють на східному напрямку.



"Вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій. Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", - наголосив Сирський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною.Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник, який 17 липня побував на передових позиціях фронту."З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - йдеться в повідомленні.Сирський зазначив, що під час поїздки зустрівся з військовослужбовцями в кожній із бойових бригад, що діють на східному напрямку."Вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій. Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", - наголосив Сирський.

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