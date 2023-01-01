На Волині заклади освіти й лікарні обміняли майже 10 тисяч ламп розжарювання на LED

На Волині заклади освіти й лікарні обміняли майже 10 тисяч ламп розжарювання на LED
На Волині станом на 17 липня для медичних закладів і закладів освіти безплатно обміняли 9 737 ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи.

Про це Суспільному розповів керівник Волинської дирекції "Укрпошти" Іван Люсак.

Заявки на обмін ламп через платформу "Дія" наразі подали 53 юридичні особи. Іван Люсак зазначив, що 34 заявки подали заклади освіти, котрим надали 5 505 енергоощадних ламп, і ще 19 заявок – від медзакладів, які отримали 4 232 LED-лампи.

З його слів, у програмі обміну ламп беруть участь дитячі садки, школи, профтехучилища, виші, спортивні і музичні школи, автошколи, а також поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

Що відомо про обмін ламп для шкіл, дитсадків та лікарень

Програма ЄС та Уряду з обміну ламп для шкіл, садків та лікарень стартувала в червні цього року.

Для безплатного отримання ламп у поштових відділеннях "Укрпошти" юридичний заклад повинен авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП юрособи, у розділі "Послуги" вибрати "Обмін лампочок" та оформити запит, вказавши площу та вибрати кількість і тип ламп у межах ліміту. Термін обробки заявок – до 10 днів.

Медзаклади і заклади освіти на 10 квадратних метрів можуть обміняти по три лампи в аудиторіях, палатах, процедурних кімнатах, а також по дві лампи на 10 квадратних метрів для місць загального користування.

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Теги: Волинь, LED-лампи
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