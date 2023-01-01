Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 18 липня

У вівторок, 18 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі значний дощ, гроза, вдень місцями невеликий дош, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 22-27°.У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, вдень невеликий дош. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.: 18 липня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Афонського. У народі в цей день відзначали свято місяця. На Афанасія місяць продовжує грати, що передбачає хороший урожай. Наші пращури в цей день слідкували за хмарами: якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари – на дощ. З цього приводу говорили: "З гнилого кута (південного заходу) нагнало хмари – буде дощ".