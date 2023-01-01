Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
Сьогодні, 14:29
Російські військові 17 липня обстріляли центр Білопілля Сумської області.
Про це міський голова Юрій Зарко повідомив у коментарі «Суспільне».
"Унаслідок атаки є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Журналісти сумського «Кордон.Медіа» повідомляють, що наразі відомо про двох загиблих цивільних та шістьох поранених.
Нагадаємо, що третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі.
Фото ілюстративне.
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Про це міський голова Юрій Зарко повідомив у коментарі «Суспільне».
"Унаслідок атаки є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Журналісти сумського «Кордон.Медіа» повідомляють, що наразі відомо про двох загиблих цивільних та шістьох поранених.
Нагадаємо, що третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі.
Фото ілюстративне.
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