Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені

Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
Російські військові 17 липня обстріляли центр Білопілля Сумської області.

Про це міський голова Юрій Зарко повідомив у коментарі «Суспільне».

"Унаслідок атаки є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Журналісти сумського «Кордон.Медіа» повідомляють, що наразі відомо про двох загиблих цивільних та шістьох поранених.

Нагадаємо, що третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі.

Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Сьогодні, 14:40
Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
Сьогодні, 14:29
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 13:43
Росія заявила про зупинку «зернової угоди»
Сьогодні, 13:42
У Луцьку допомогли захиснику, який через отримані на війні травми не міг замінити спущене колесо у авто
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Сьогодні, 14:40
На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Микола Близнюк На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Микола Близнюк
Сьогодні, 12:14
Орденом «За мужність» нагородили посмертно воїна з Волині Олександра Новосада Орденом «За мужність» нагородили посмертно воїна з Волині Олександра Новосада
Сьогодні, 11:32
На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Сьогодні, 14:40
 0
Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 13:43
 0
Росія заявила про зупинку «зернової угоди»
Сьогодні, 13:42
 0
Як скасування ГОСТів вплинуло на гумову галузь в Україні*
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8