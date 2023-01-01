Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені





Про це міський голова Юрій Зарко



"Унаслідок атаки є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Журналісти сумського «Кордон.Медіа»



Нагадаємо, що



Фото ілюстративне.

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