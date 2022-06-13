У селі на Волині в гаражі виявили тіло 8-річного хлопчика
Сьогодні, 13:01
Трагедія сталася у селі Старостин Ковельського району.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, сьогодні об 11.27 надійшов виклик, що в селі селі Старостини у гаражі виявили мертвою дитину 7-8 років.
Як стало відомо, дитина вчора близько 24 години пішла з дому. Всі її шукали, проте знайшли лише сьогодні вранці і викликали «103» .
Бригада з Ратного, яка прибула на виклик, діагностувала біологічну смерть дитину.
У пресслужбі поліції повідомили, що померлому хлопчику було 8 років. Слідів насилля не було виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості належним чином задокументували.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, сьогодні об 11.27 надійшов виклик, що в селі селі Старостини у гаражі виявили мертвою дитину 7-8 років.
Як стало відомо, дитина вчора близько 24 години пішла з дому. Всі її шукали, проте знайшли лише сьогодні вранці і викликали «103» .
Бригада з Ратного, яка прибула на виклик, діагностувала біологічну смерть дитину.
У пресслужбі поліції повідомили, що померлому хлопчику було 8 років. Слідів насилля не було виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості належним чином задокументували.
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