У селі на Волині в гаражі виявили тіло 8-річного хлопчика

У селі на Волині в гаражі виявили тіло 8-річного хлопчика
Трагедія сталася у селі Старостин Ковельського району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, сьогодні об 11.27 надійшов виклик, що в селі селі Старостини у гаражі виявили мертвою дитину 7-8 років.

Як стало відомо, дитина вчора близько 24 години пішла з дому. Всі її шукали, проте знайшли лише сьогодні вранці і викликали «103» .

Бригада з Ратного, яка прибула на виклик, діагностувала біологічну смерть дитину.

У пресслужбі поліції повідомили, що померлому хлопчику було 8 років. Слідів насилля не було виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості належним чином задокументували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, хлопчик, смерть, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку допомогли захиснику, який через отримані на війні травми не міг замінити спущене колесо у авто
Сьогодні, 13:05
У селі на Волині в гаражі виявили тіло 8-річного хлопчика
Сьогодні, 13:01
Одноразова грошова допомога для мешканців Луцької громади: хто та як може її отримати
Сьогодні, 12:46
Третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 12:30
У небі над Волинню помітили незвичайний захід сонця
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
03 січень, 15:38
П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині
13 червень, 2022, 12:17
На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою
19 березень, 2020, 13:28
На Гряді потонули двоє хлопчиків з Львівщини, поки дорослі розпаковували сумки На Гряді потонули двоє хлопчиків з Львівщини, поки дорослі розпаковували сумки
04 липень, 2019, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як скасування ГОСТів вплинуло на гумову галузь в Україні*
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку допомогли захиснику, який через отримані на війні травми не міг замінити спущене колесо у авто
Сьогодні, 13:05
 0
У селі на Волині в гаражі виявили тіло 8-річного хлопчика
Сьогодні, 13:01
 0
Одноразова грошова допомога для мешканців Луцької громади: хто та як може її отримати
Сьогодні, 12:46
 0
Третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8