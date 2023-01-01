Кабмін планує збільшити надбавки для військових

Кабмін планує збільшити надбавки для військових
Кабінет Міністрів планує збільшити надбавки за стаж роботи службовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт постанови Кабміну, опублікований на сайті Федерації профспілок України.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, наразі виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409 та статтею 13 закону "Про оплату праці". Вона передбачає, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

Тому планується приведення цього питання у відповідність із діючим законодавством.

Надбавка за стаж роботи встановлюється залежно від стажу роботи таким чином:

Понад 3 роки - 10%, понад 10 - 20%, понад 20 років - 30%.

До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за стаж роботи зараховується: час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

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Зараз надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) таким чином: за вислугу років понад 2 роки - 5%; за вислугу років понад 5 років - 10%; за вислугу років понад 10 років - 15%; за вислугу років понад 15 років - 20%; за вислугу років понад 20 років - 25%.


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Теги: Військові, надбавки, Кабінет Міністрів
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