Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме





Як розповіла Наталія Матвіюк, згідно з наказом МОН від 21.08.2023 № 1022, в онлайн форматі в обраних школах навчатимуть тих дітей, котрі одночасно навчаються і в країні перебування, і в Україні.



Наталія Матвіюк зазначила, що ліцеї обирали за принципом місця розташування (по одній школі в районі) та наявності технічної спроможності для викладання предметів онлайн.



У рамках всеукраїнського освітнього проєкту до списку ввійшли такі заклади:



✔ "Добренський ліцей" (село Добре, Камінь-Каширський район);



✔ Нововолинський ліцей № 3 (місто Нововолинськ, Володимирський район);



✔ Луцький інституційний ліцей № 8 (місто Луцьк, Луцький район);



✔ Ліцей № 1 м. Ковеля (Ковельський район).



Зі слів посадовиці, наразі МОН уже затвердило навчальний план: шість годин на тиждень для учнів 1-4 класів, від шести до восьми годин — для учнів 5-9 класів, вісім годин на тиждень для учнів 10-11 класів. Також передбачено години для індивідуальних занять і консультацій.



"Це націлене на те, щоб полегшити навчання дітей, які навчають за кордоном і щоб діти не повністю засвоювали нашу програму, а лише ті предмети, які не викладаються за кордоном і не можуть бути переведені до атестата", — сказала Наталія Матвіюк.



Згідно з розробленим типовим навчальним планом, у переліку є такі предмети: "Українська мова", Українська література", "Я досліджую світ", "Історія України", "Всесвітня історія", Основи правознавства", "Географія", "Громадянська освіта", "Захист України".



Наразі класи у цих волинських ліцеях, додала посадовиця, формуються. У кожному класі може бути не менш як 15 учнів. Аби школяр вивчав "українознавчий компонент", батьки мають самостійно звернутися до контактних осіб, які відповідають за дистанційне навчання. Цю інформацію можна дізнатися за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У чотирьох волинських ліцеях дистанційно викладатимуть "українознавчий компонент" для школярів, які через повномасштабне вторгнення виїхали за кордон.Як розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки, згідно з наказом МОН від 21.08.2023 № 1022, в онлайн форматі в обраних школах навчатимуть тих дітей, котрі одночасно навчаються і в країні перебування, і в Україні.Наталія Матвіюк зазначила, що ліцеї обирали за принципом місця розташування (по одній школі в районі) та наявності технічної спроможності для викладання предметів онлайн.✔ "Добренський ліцей" (село Добре, Камінь-Каширський район);✔ Нововолинський ліцей № 3 (місто Нововолинськ, Володимирський район);✔ Луцький інституційний ліцей № 8 (місто Луцьк, Луцький район);✔ Ліцей № 1 м. Ковеля (Ковельський район).Зі слів посадовиці, наразі МОН уже затвердило навчальний план: шість годин на тиждень для учнів 1-4 класів, від шести до восьми годин — для учнів 5-9 класів, вісім годин на тиждень для учнів 10-11 класів. Також передбачено години для індивідуальних занять і консультацій."Це націлене на те, щоб полегшити навчання дітей, які навчають за кордоном і щоб діти не повністю засвоювали нашу програму, а лише ті предмети, які не викладаються за кордоном і не можуть бути переведені до атестата", — сказала Наталія Матвіюк.Згідно з розробленим типовим навчальним планом, у переліку є такі предмети: "Українська мова", Українська література", "Я досліджую світ", "Історія України", "Всесвітня історія", Основи правознавства", "Географія", "Громадянська освіта", "Захист України".Наразі класи у цих волинських ліцеях, додала посадовиця, формуються. У кожному класі може бути не менш як 15 учнів. Аби школяр вивчав "українознавчий компонент", батьки мають самостійно звернутися до контактних осіб, які відповідають за дистанційне навчання. Цю інформацію можна дізнатися за посиланням

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