Позбавлення громад військового ПДФО негативно позначиться на їх життєзабезпеченні, – Кличко

Позбавлення громад військового ПДФО негативно позначиться на їхньому життєзабезпеченні. Особливо складно буде напередодні опалювального сезону містам і селищам, де не працює виробництво та критична економічна ситуація.Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України, коментуючи відповідний законопроєкт, який парламент нещодавно ухвалив у першому читанні.«Вкрай складно буде тим містам, селищам та селам, де не працює виробництво та критична економічна ситуація. Саме там військовий ПДФО складає важливу частину місцевого бюджету. Вилучення цього податку негативно позначиться на життєзабезпеченні цих громад, особливо під час підготовки до опалювального сезону. Також у громад уже не буде можливості допомагати військовим. Зокрема, до нас часто звертаються командири різних підрозділів за допомогою і ми не відмовляємо нікому. Допомагаємо чим можемо», – підкреслив Віталій Кличко.Мер Києва нагадав, що столиця постійно збільшує допомогу захисникам України. Місто з лютого 2022 року вже спрямувало понад 4,6 млрд грн на підтримку військових. Загалом Київрада передбачила на цей рік 5 млрд грн на ці потреби.