У закладах культури Маневицької громади встановили нові котли

У закладах культури Маневицької громади встановили нові котли
У Маневицькій громаді активно готують об’єкти інфраструктури до опалювального сезону. На разі триває підготовка до осінньо-зимового періоду закладів культури.

Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.

Для забезпечення комфортного температурного режиму в Центрі культури та дозвілля Маневицької селищної ради, Маневицькій школі мистецтв та Будинку культури села Чарторийськ встановлено нові твердопаливні котли.

Опалювальне обладнання закуплене за кошти місцевого бюджету.

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