У закладах культури Маневицької громади встановили нові котли





Про це повідомили у



Для забезпечення комфортного температурного режиму в Центрі культури та дозвілля Маневицької селищної ради, Маневицькій школі мистецтв та Будинку культури села Чарторийськ встановлено нові твердопаливні котли.



Опалювальне обладнання закуплене за кошти місцевого бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькій громаді активно готують об’єкти інфраструктури до опалювального сезону. На разі триває підготовка до осінньо-зимового періоду закладів культури.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді Для забезпечення комфортного температурного режиму в Центрі культури та дозвілля Маневицької селищної ради, Маневицькій школі мистецтв та Будинку культури села Чарторийськ встановлено нові твердопаливні котли.Опалювальне обладнання закуплене за кошти місцевого бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію