Затримали волинянина, який намагався незаконно виїхати за кордон





Про це



Підставою для виїзду за кордон назвав супровід дитини-інваліда і пред’явив відповідне посвідчення.



Під час здійснення оформлення прикордонники побачили, що нещодавно даному чоловіку з тими ж документами було відмовлено в перетині кордону в пункті пропуску «Сокиряни». Поспілкувавшись з колегами, правоохоронці дізналися, що у посвідчення дитини-інваліда закінчився термін дії та отримали копію посвідчення, яке чоловік надавав прикордонникам раніше. Після порівняння оригіналу документа з копією прикордонники виявили виправлення терміну дії посвідчення з 2023 на 2028 рік.



Стосовно порушників до Національної поліції направлені повідомлення за статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора ввечері, 25 вересня, в пункті пропуску «Росошани» виїхати до Молдови намагався громадянин України, мешканець Волинської області.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Підставою для виїзду за кордон назвав супровід дитини-інваліда і пред’явив відповідне посвідчення.Під час здійснення оформлення прикордонники побачили, що нещодавно даному чоловіку з тими ж документами було відмовлено в перетині кордону в пункті пропуску «Сокиряни». Поспілкувавшись з колегами, правоохоронці дізналися, що у посвідчення дитини-інваліда закінчився термін дії та отримали копію посвідчення, яке чоловік надавав прикордонникам раніше. Після порівняння оригіналу документа з копією прикордонники виявили виправлення терміну дії посвідчення з 2023 на 2028 рік.Стосовно порушників до Національної поліції направлені повідомлення за статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

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