Затримали волинянина, який намагався незаконно виїхати за кордон

Затримали волинянина, який намагався незаконно виїхати за кордон
Вчора ввечері, 25 вересня, в пункті пропуску «Росошани» виїхати до Молдови намагався громадянин України, мешканець Волинської області.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Підставою для виїзду за кордон назвав супровід дитини-інваліда і пред’явив відповідне посвідчення.

Під час здійснення оформлення прикордонники побачили, що нещодавно даному чоловіку з тими ж документами було відмовлено в перетині кордону в пункті пропуску «Сокиряни». Поспілкувавшись з колегами, правоохоронці дізналися, що у посвідчення дитини-інваліда закінчився термін дії та отримали копію посвідчення, яке чоловік надавав прикордонникам раніше. Після порівняння оригіналу документа з копією прикордонники виявили виправлення терміну дії посвідчення з 2023 на 2028 рік.

Стосовно порушників до Національної поліції направлені повідомлення за статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинянин, Молдова, ухилянт
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