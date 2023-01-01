Курс валют у Луцьку 26 вересня
Сьогодні, 09:45
26 вересня готівковий курс долара становить 37.90, продають його за 38.38.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.65, а продають за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.65, а продають за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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