На Черкащині – влучання в інфраструктурний об’єкт





Про це Ігор Табурець.



"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Сили ППО збили чотири повітряні цілі противника.

Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вночі, 26 вересня, завдала удару по Черкащині: атакувала "шахедами", які влучили в інфраструктурний об’єкт.Про це повідомив голова Черкаської ОВА"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Сили ППО збили чотири повітряні цілі противника.Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі ЗСУ збили 26 із 38 «шахедів» : постраждав пункт пропуску на кордоні.

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