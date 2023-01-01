На Черкащині – влучання в інфраструктурний об’єкт

На Черкащині – влучання в інфраструктурний об’єкт
Росія вночі, 26 вересня, завдала удару по Черкащині: атакувала "шахедами", які влучили в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Сили ППО збили чотири повітряні цілі противника.
Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі ЗСУ збили 26 із 38 «шахедів»: постраждав пункт пропуску на кордоні.

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Теги: Черкащина, влучання
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