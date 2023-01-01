На Черкащині – влучання в інфраструктурний об’єкт
Сьогодні, 09:24
Росія вночі, 26 вересня, завдала удару по Черкащині: атакувала "шахедами", які влучили в інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Сили ППО збили чотири повітряні цілі противника.
Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі ЗСУ збили 26 із 38 «шахедів»: постраждав пункт пропуску на кордоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Сили ППО збили чотири повітряні цілі противника.
Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі ЗСУ збили 26 із 38 «шахедів»: постраждав пункт пропуску на кордоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 26 вересня
Сьогодні, 09:45
На Запоріжжі окупанти у дворах біля будинків мирних жителів розміщують військову техніку, – Генштаб
Сьогодні, 09:33
На Черкащині – влучання в інфраструктурний об’єкт
Сьогодні, 09:24
Юні волиняни перемогли на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 08:27
Медіа