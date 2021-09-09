ЛНТУ за 3,5 мільйона реконструюює оздоровчий табір у Світязі

ЛНТУ за 3,5 мільйона реконструюює оздоровчий табір у Світязі
Луцький національний університет запланував реконструкцію спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору, що розміщений в урочищі Гушово в селі Світязь Шацької селищної ради.

Тендер на роботи ЛНТУ оголосив на сайті держзакупівель. Торги тривають до 27 вересня, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Очікувана вартість робіт – 3,5 мільйона гривень.

Реконструкція спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору ЛНТУ передбачатиме заміну електропроводки, вимикачів, розеток, світильників, встановлення водонагрівачів, змішувачів, прокладання трубопроводів, встановлення унітазів, умивальників, мийок, душових піддонів, душових кабінок, облаштування системи вентиляції, улаштування перемичок і перекриттів, утеплення горища, заміну вікон і дверей, теплоізоляцію і гідроізоляцію цоколя, внутрішнє опорядження приміщень тощо.

Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.

Гарантійний термін становитиме 36 місяців.

Нагадаємо, в Луцькому національному технічному університеті стартував другий навчальний рік «Дитячого університету».

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Теги: ЛНТУ, реконструкція, гроші, Волинь
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