ЛНТУ за 3,5 мільйона реконструюює оздоровчий табір у Світязі





Тендер на роботи ЛНТУ оголосив на сайті держзакупівель. Торги тривають до 27 вересня, - повідомляє



Очікувана вартість робіт – 3,5 мільйона гривень.



Реконструкція спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору ЛНТУ передбачатиме заміну електропроводки, вимикачів, розеток, світильників, встановлення водонагрівачів, змішувачів, прокладання трубопроводів, встановлення унітазів, умивальників, мийок, душових піддонів, душових кабінок, облаштування системи вентиляції, улаштування перемичок і перекриттів, утеплення горища, заміну вікон і дверей, теплоізоляцію і гідроізоляцію цоколя, внутрішнє опорядження приміщень тощо.



Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.



Гарантійний термін становитиме 36 місяців.



Нагадаємо, в Луцькому національному технічному університеті стартував другий навчальний рік «Дитячого університету».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький національний університет запланував реконструкцію спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору, що розміщений в урочищі Гушово в селі Світязь Шацької селищної ради.Тендер на роботи ЛНТУ оголосив на сайті держзакупівель. Торги тривають до 27 вересня, - повідомляє ІА "Волинські новини". Очікувана вартість робіт – 3,5 мільйона гривень.Реконструкція спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору ЛНТУ передбачатиме заміну електропроводки, вимикачів, розеток, світильників, встановлення водонагрівачів, змішувачів, прокладання трубопроводів, встановлення унітазів, умивальників, мийок, душових піддонів, душових кабінок, облаштування системи вентиляції, улаштування перемичок і перекриттів, утеплення горища, заміну вікон і дверей, теплоізоляцію і гідроізоляцію цоколя, внутрішнє опорядження приміщень тощо.Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2024 року.Гарантійний термін становитиме 36 місяців.Нагадаємо, в Луцькому національному технічному університеті стартував другий навчальний рік «Дитячого університету».

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