Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Лучанка Оксана Мотрунчик підняла штангу, яка вдвічі більша за неї саму, і стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.
«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.
Любов до заліза у спортсменки ще зі студентства, згодом тренер запропонував займатися цим спортом професійно.
«Вона вже прийшла підготовленим спортсменом певного рівня. Далі ми тільки продовжували кувати цей талант», – говорить тренер Олег Хом’як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.
«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.
Любов до заліза у спортсменки ще зі студентства, згодом тренер запропонував займатися цим спортом професійно.
«Вона вже прийшла підготовленим спортсменом певного рівня. Далі ми тільки продовжували кувати цей талант», – говорить тренер Олег Хом’як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті
Сьогодні, 08:40
Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Матір волинського прикордонника вже майже півтора року чекає сина з російського полону. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
На Волині будують два сухих порти, щоб збільшити експорт зерна
Сьогодні, 05:28
Медіа