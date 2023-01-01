Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО

Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Лучанка Оксана Мотрунчик підняла штангу, яка вдвічі більша за неї саму, і стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.

«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.

Любов до заліза у спортсменки ще зі студентства, згодом тренер запропонував займатися цим спортом професійно.

«Вона вже прийшла підготовленим спортсменом певного рівня. Далі ми тільки продовжували кувати цей талант», – говорить тренер Олег Хом’як.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Оксана Мотрунчик, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла викладачка волинського вишу, яка боролась зі страшною хворобою
Сьогодні, 08:57
ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті
Сьогодні, 08:40
Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Матір волинського прикордонника вже майже півтора року чекає сина з російського полону. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
На Волині будують два сухих порти, щоб збільшити експорт зерна
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
28 серпень, 10:12
Волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное Волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
28 серпень, 04:47
Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу
26 серпень, 04:47
Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху
22 серпень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 29 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Померла викладачка волинського вишу, яка боролась зі страшною хворобою
Сьогодні, 08:57
 0
ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті
Сьогодні, 08:40
 0
Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Матір волинського прикордонника вже майже півтора року чекає сина з російського полону. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8