Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО

Лучанка Оксана Мотрунчик підняла штангу, яка вдвічі більша за неї саму, і стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.Любов до заліза у спортсменки ще зі студентства, згодом тренер запропонував займатися цим спортом професійно.«Вона вже прийшла підготовленим спортсменом певного рівня. Далі ми тільки продовжували кувати цей талант», – говорить тренер Олег Хом’як.