На Волині будують два сухих порти, щоб збільшити експорт зерна

На Волині відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на тему «Логістичні шляхи експорту вітчизняної аграрної продукції суходолом в умовах воєнного стану».Про це повідомляють у Волинській ОВА.Голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду наголосив, що питання експорту української агропродукції має великі складнощі з огляду на ряд об’єктивних чинників.Олександр Гайду зазначив, що експортери й бізнес усе ж шукають інші шляхи доправляння збіжжя за кордон.«Ті регіони, які до цього експортували мінімум, зараз експортують великі об’єми, а це значне навантаження на інфраструктуру, на дороги, логістику, на митницю та прикордонну службу. Ми також покладали великі надії на залізничні маршрути, однак зіштовхнулись із проблемою в різниці ширини колій, а також із браком перевалочних пунктів в областях біля кордонів України з нашими сусідами. Ми не були до цього готові, але бізнес швидко пристосувався. Станом на сьогодні на Тернопільщині, Львівщині і на Волині уже будуються термінали, щоб ми максимально швидко реагувати на нинішні виклики», - підкреслив голова парламентського комітету.Він також наголосив на важливості будівництва сухопутних портів.«Два сухих порти нині додатково будуються у Волинській області. Їх річна пропускна спроможність буде становити понад 3 млн тонн. До цього з Волині експортувалось від 110 до 115 тисяч тонн зерна. За минулий маркетинговий рік було вже експортовано понад 1,5 млн, а потужності вже на 3,5 млн», - зауважив парламентар.Голова Волиньради Григорій Недопад висловив вдячність потужним волинським аграріям, завдяки яким в регіоні власне й розвивається логістика сухих портів. Він також озвучив проблему, вирішення якої потребує спільних зусиль.«Сподіваюсь, що разом із народними депутатами на політичному рівні нам вдасться вирішити питання функціонування польської залізничної ширококолійної металургійної гілки LHS, протяжністю 400 км. Це широка колія, яка пролягає аж до міста Катовіце. На жаль, поки нам не дають можливості по цій гілці працювати. Але саме вона дасть додаткові можливості будувати перевалочні пункти і сухі порти на території Республіки Польща, адже це значною мірою сприятиме збільшенню пропускних потужностей через Волинську, Львівську та Закарпатську області, щоб швидше вивозити і переправляти нашу зернову продукцію на територію Європейських країн та цілого світу», - підкреслив Григорій Недопад.У ході комітетських слухань Олександр Гайду також розповів про найновіші законодавчі ініціативи профільного комітету щодо державної підтримки сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану.«Ми виносимо на голосування законопроєкт, який дасть можливість на кордонах будувати мультимодальні термінали, закуповувати зерновози, зводити елеватори. Це будуть донорські кошти наших міжнародних партнерів. Вони будуть закладені в держбюджеті і ними зможуть скористатися наші аграрії», - наголосив він.Своєю чергою волинські сільськогосподарники озвучили ряд нагальних проблемних питань, які потребують державного вручання. Це: зменшення собівартості логістики та її оптимізація; активізація роботи переходу Ізов-Грубешів; збільшення пропускної спроможності митного переходу Ягодин-Дорогузьк; наближення інфраструктури контролюючих служб до митних переходів; вирішення питання виробництва та лізингу для придбання вагонів-хоперів під європейський стандарт, а також запровадження окремої реєстрації в системі «Електронна черга перетину кордону» для перевезення с/г продукції автотранспортом.Члени профільного комітету у ході візиту на Волинь також оглянуть виробничі потужності кількох великих агропідприємств області.