Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО

Художник-переселенець із Курахового Володимир Яницький розписав брендовані торбини волинської громади.Про це повідомляють у Городищенській громаді."Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художника Володимира Яницького на нову творчу роботу - розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання", - йдеться у дописі на сторінці громади.Художник запевняє, що не зупинятиметься та має ідеї для подальшої творчості.