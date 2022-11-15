Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО

Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Художник-переселенець із Курахового Володимир Яницький розписав брендовані торбини волинської громади.

Про це повідомляють у Городищенській громаді.

"Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художника Володимира Яницького на нову творчу роботу - розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Художник запевняє, що не зупинятиметься та має ідеї для подальшої творчості.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переселенець, Городище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Греція може передати Україні близько 100 танків Leopard 1
Сьогодні, 01:15
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успіхи на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
28 серпень, 23:23
Рідним двох полеглих Героїв з Волині вручили посмертні нагороди
28 серпень, 22:57
Схожі новини
Волинян попереджають про навчальні стрільби Волинян попереджають про навчальні стрільби
01 серпень, 07:33
Власник відпочинкової бази на Азовському морі вантажить буси у Луцьку Власник відпочинкової бази на Азовському морі вантажить буси у Луцьку
23 червень, 22:13
Виправдовував збройну агресію РФ проти України: на Волині судитимуть переселенця з Луганщини Виправдовував збройну агресію РФ проти України: на Волині судитимуть переселенця з Луганщини
15 листопад, 2022, 13:01
Чоловіка, який на Волині підтримував Путіна, посадили за ґрати Чоловіка, який на Волині підтримував Путіна, посадили за ґрати
20 вересень, 2022, 14:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Греція може передати Україні близько 100 танків Leopard 1
Сьогодні, 01:15
 0
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успіхи на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
28 серпень, 23:23
 0
Рідним двох полеглих Героїв з Волині вручили посмертні нагороди
28 серпень, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8