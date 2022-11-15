Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Художник-переселенець із Курахового Володимир Яницький розписав брендовані торбини волинської громади.
Про це повідомляють у Городищенській громаді.
"Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художника Володимира Яницького на нову творчу роботу - розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Художник запевняє, що не зупинятиметься та має ідеї для подальшої творчості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Городищенській громаді.
"Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художника Володимира Яницького на нову творчу роботу - розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Художник запевняє, що не зупинятиметься та має ідеї для подальшої творчості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Греція може передати Україні близько 100 танків Leopard 1
Сьогодні, 01:15
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рідним двох полеглих Героїв з Волині вручили посмертні нагороди
28 серпень, 22:57
Медіа