Греція може передати Україні близько 100 танків Leopard 1

Греція може передати Україні близько 100 танків Leopard 1
Греція запропонувала передати для Україні близько ста танків Leopard 1.

Натомість просить собі таку ж кількість більш сучасних машин. Про це повідомляє УНН із посиланням на грецьке видання Flight.

Пропонується обміняти до 100 грецьких Leopard 1A5 на новіші машини, але з вимогою, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів..

Також, якщо за кошти Німеччини встановлять новий тепловізійний перископ, одну з двох моделей, які "носять" Leopard 2.

За даними видання, обмін буде здійснено за формальним зобов'язанням німецького уряду на основі листа про наміри, так само як і тристоронній обмін, що був здійснений - Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

Компанія "Грецькі оборонні системи" активно шукає можливості співпраці з міжнародними виробниками боєприпасів з метою укладення нових контрактів на глобальному ринку зброї. Ця співпраця також включає можливість виготовлення боєприпасів для України та інших потенційних замовників.

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Теги: Україна, Греція, танки, Leopard 1
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