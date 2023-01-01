Греція може передати Україні близько 100 танків Leopard 1





Натомість просить собі таку ж кількість більш сучасних машин. Про це повідомляє



Пропонується обміняти до 100 грецьких Leopard 1A5 на новіші машини, але з вимогою, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів..



Також, якщо за кошти Німеччини встановлять новий тепловізійний перископ, одну з двох моделей, які "носять" Leopard 2.



За даними видання, обмін буде здійснено за формальним зобов'язанням німецького уряду на основі листа про наміри, так само як і тристоронній обмін, що був здійснений - Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.



Компанія "Грецькі оборонні системи" активно шукає можливості співпраці з міжнародними виробниками боєприпасів з метою укладення нових контрактів на глобальному ринку зброї. Ця співпраця також включає можливість виготовлення боєприпасів для України та інших потенційних замовників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Греція запропонувала передати для Україні близько ста танків Leopard 1.Натомість просить собі таку ж кількість більш сучасних машин. Про це повідомляє УНН із посиланням на грецьке видання Flight.Пропонується обміняти до 100 грецьких Leopard 1A5 на новіші машини, але з вимогою, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів..Також, якщо за кошти Німеччини встановлять новий тепловізійний перископ, одну з двох моделей, які "носять" Leopard 2.За даними видання, обмін буде здійснено за формальним зобов'язанням німецького уряду на основі листа про наміри, так само як і тристоронній обмін, що був здійснений - Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.Компанія "Грецькі оборонні системи" активно шукає можливості співпраці з міжнародними виробниками боєприпасів з метою укладення нових контрактів на глобальному ринку зброї. Ця співпраця також включає можливість виготовлення боєприпасів для України та інших потенційних замовників.

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