В УГКЦ очікують роз'яснень від Папи Римського після його слів про росію, Петра І і Катерину ІІ
Сьогодні, 03:41
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що очікує пояснення ситуації від Папи Римського Франциска через великодержавні ідеї, які він озвучив на зустрічі з російською молоддю.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на заяву Блаженнішого Святослава на сайті УГКЦ.
У заяві йдеться, що Глава УГКЦ сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.
Також Глава УГКЦ каже, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.
"Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами".
З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації".
Блаженніший Святослав також повідомив, що через кілька днів єпископи УГКЦ візьмуть участь у щорічному Синоді в Римі та матимуть нагоду донести Папі "сумніви й біль українського народу".
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на заяву Блаженнішого Святослава на сайті УГКЦ.
У заяві йдеться, що Глава УГКЦ сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.
Також Глава УГКЦ каже, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.
"Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами".
З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації".
Блаженніший Святослав також повідомив, що через кілька днів єпископи УГКЦ візьмуть участь у щорічному Синоді в Римі та матимуть нагоду донести Папі "сумніви й біль українського народу".
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Коментарі 1
Яких пояснень можна чекати від аргентинського довбня-лівака.І ще приходять слухати його промови,не соромно католики.Прославляти людиноненависницьку імперію і вбивства-це саме той недопапа.Боже,врятуй цю землю.Амінь.
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