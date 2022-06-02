Матір волинського прикордонника вже майже півтора року чекає сина з російського полону. ВІДЕО





Таку інформацію про місце перебування свого сина дізналася Неля Музика від звільнених із полону українських військових, - повідомляє



Журналісти поспілкувалися з матір'ю військовополоненого про службу сина в Держприкордонслужбі, оборону Маріуполя, оточення військами РФ та останній вихід на зв'язок.



На початку повномасштабної війни прикордонник Ілля Музика перебував у Маріуполі, — розповіла його мама Неля Музика. Разом із дівчиною Аліною Паніною служили у Донецькому прикордонному загоні: вони кінологи, оглядали вантажі в порту.



"Рідко дзвонив і мало що говорив. А вже оце все почалося... Він дзвонить: "Мама, нема нічого, в нас тільки одні автомати", — зазначила волинянка.



Аліну Паніну, яка була в російському полоні п'ять місяців, обміняли 17 жовтня. Після звільнення під час спілкування з нею, говорить Неля Музика, дізналася, що син Ілля до травня 2022-го був в Оленівці на Донеччині.



"Тижня три він був в Оленівці — каже вона. Ми все тільки знаємо зі слів. Потім хлопців обміняли, то казали, що зустрічалися якось на території й чули фамілію — то все, що ми знаємо", — сказала матір військовополоненого.



Передостанній дзвінок від сина був 23 березня 2022 року. Після цього, каже Неля Музика, тиша. За деякий час родина почала його шукати, однак на той час заїхати в місто ні військовим, ні волонтерам, зазначила волинянка, було вже неможливо.



Востаннє Ілля подзвонив 12 квітня 2022-го — перед тим, як разом із 36-ою окремою бригадою морської піхоти піти на прорив із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, щоб вийти до інших українських бригад, — згадує матір.



"Мам, тат, де тато? Кажу, йде. Я хочу вас обох почути. Я зрозуміла, що він хоче, що хлопці прощаються... Подзвонив 12 квітня і каже: "В мене все добре, я завтра передзвоню, в мене все добре". Потім дзвонить його дівчина на другий день, Аліна і сказала, що їх взяли в полон", — каже мати прикордонника.



Прорватися з заводу Іллі Музиці разом із іншими військовослужбовцями не вдалося, говорить матір полоненого — вони потрапили в оточення військ РФ. Відтоді ані телефонного зв’язку з сином, ані офіційної інформації про місце його перебування Неля Музика не отримувала.



Після дня народження Іллі, у серпні 2022 року, пані Неля отримала від лист, написаний російською мовою, проте, з її слів, не почерком сина.



За рік і чотири місяці, доки син у російському полоні, відповіді про перебування Іллі Неля Музика не отримала ні від Червоного Хреста, ні від омбудсмена, ні від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



"Нас питають, що вам відомо, бо Червоному Хресту невідомо нічого. Ми маємо самі дізнаватися і давати дані. Вже не знаємо, куди стукати та кого просити. Де він півтора року? Звертаюся до нашого президента, до Володимира Олександровича, щоб він нам допоміг. Ціна незалежності дуже висока!" — підкреслила матір військовополоненого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У полоні на території Росії впродовж року та чотирьох місяців перебуває волинянин, прикордонник-кінолог Ілля Музика з Нововолинська. З весни 2022-го він знаходиться у СІЗО № 2 в місті Камишин Волгоградської області.Таку інформацію про місце перебування свого сина дізналася Неля Музика від звільнених із полону українських військових, - повідомляє Суспільне Журналісти поспілкувалися з матір'ю військовополоненого про службу сина в Держприкордонслужбі, оборону Маріуполя, оточення військами РФ та останній вихід на зв'язок.На початку повномасштабної війни прикордонник Ілля Музика перебував у Маріуполі, — розповіла його мама Неля Музика. Разом із дівчиною Аліною Паніною служили у Донецькому прикордонному загоні: вони кінологи, оглядали вантажі в порту."Рідко дзвонив і мало що говорив. А вже оце все почалося... Він дзвонить: "Мама, нема нічого, в нас тільки одні автомати", — зазначила волинянка.Аліну Паніну, яка була в російському полоні п'ять місяців, обміняли 17 жовтня. Після звільнення під час спілкування з нею, говорить Неля Музика, дізналася, що син Ілля до травня 2022-го був в Оленівці на Донеччині."Тижня три він був в Оленівці — каже вона. Ми все тільки знаємо зі слів. Потім хлопців обміняли, то казали, що зустрічалися якось на території й чули фамілію — то все, що ми знаємо", — сказала матір військовополоненого.Передостанній дзвінок від сина був 23 березня 2022 року. Після цього, каже Неля Музика, тиша. За деякий час родина почала його шукати, однак на той час заїхати в місто ні військовим, ні волонтерам, зазначила волинянка, було вже неможливо.Востаннє Ілля подзвонив 12 квітня 2022-го — перед тим, як разом із 36-ою окремою бригадою морської піхоти піти на прорив із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, щоб вийти до інших українських бригад, — згадує матір."Мам, тат, де тато? Кажу, йде. Я хочу вас обох почути. Я зрозуміла, що він хоче, що хлопці прощаються... Подзвонив 12 квітня і каже: "В мене все добре, я завтра передзвоню, в мене все добре". Потім дзвонить його дівчина на другий день, Аліна і сказала, що їх взяли в полон", — каже мати прикордонника.Прорватися з заводу Іллі Музиці разом із іншими військовослужбовцями не вдалося, говорить матір полоненого — вони потрапили в оточення військ РФ. Відтоді ані телефонного зв’язку з сином, ані офіційної інформації про місце його перебування Неля Музика не отримувала.Після дня народження Іллі, у серпні 2022 року, пані Неля отримала від лист, написаний російською мовою, проте, з її слів, не почерком сина.За рік і чотири місяці, доки син у російському полоні, відповіді про перебування Іллі Неля Музика не отримала ні від Червоного Хреста, ні від омбудсмена, ні від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими."Нас питають, що вам відомо, бо Червоному Хресту невідомо нічого. Ми маємо самі дізнаватися і давати дані. Вже не знаємо, куди стукати та кого просити. Де він півтора року? Звертаюся до нашого президента, до Володимира Олександровича, щоб він нам допоміг. Ціна незалежності дуже висока!" — підкреслила матір військовополоненого.

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