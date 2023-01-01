ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті
Сьогодні, 08:40
Протягом минулої доби, 28 серпня, на фронті відбулося 32 бойові зіткнення. Українські військові, зокрема, стримували наступ російських окупантів на Мар'їнському напрямку і вели наступальну операцію на Мелітопольському.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, одного — по пункту управління та трьох — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби на вогневій позиції росіян.
Також Генштаб розповів про ситуацію на різних напрямках фронту:
Волинський та Поліський: оперативна обстановка без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський: противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки і Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.
Куп’янський: росіяни завдали авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали три населені пункти.
Лиманський: окупанти завдали авіаційних ударів у районах Новоєгорівки, Твердохлібового і Білогорівки Луганської області; Торського і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
Бахмутський: противник завдав авіаційних ударів у районах Богданівки, Кліщіївки і Нью-Йорка Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
Авдіївський: росія завдала авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляла з артилерії та мінометів п'ять населених пунктів.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів.
Шахтарський: ворог завдав авіаційних ударів у районах Водяного, Новосілки і Благодатного Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали сім населених пунктів.
Запорізький: росіяни завдали авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів.
Херсонський: противник завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали Херсон та три інші населені пункти.
Мелітопольський: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
У Генштабі також повідомили, що в селищі Чаплинка Херсонської області окупаційна адміністрація вимагає від місцевих жителів обов’язково отримати паспорти рф до 1 вересня. Інакше окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також із 23 серпня росіяни проводять рейди й виселяють із помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнюють їхнє майно.
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Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, одного — по пункту управління та трьох — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби на вогневій позиції росіян.
Також Генштаб розповів про ситуацію на різних напрямках фронту:
Волинський та Поліський: оперативна обстановка без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський: противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки і Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.
Куп’янський: росіяни завдали авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали три населені пункти.
Лиманський: окупанти завдали авіаційних ударів у районах Новоєгорівки, Твердохлібового і Білогорівки Луганської області; Торського і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
Бахмутський: противник завдав авіаційних ударів у районах Богданівки, Кліщіївки і Нью-Йорка Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
Авдіївський: росія завдала авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляла з артилерії та мінометів п'ять населених пунктів.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів.
Шахтарський: ворог завдав авіаційних ударів у районах Водяного, Новосілки і Благодатного Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали сім населених пунктів.
Запорізький: росіяни завдали авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів.
Херсонський: противник завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали Херсон та три інші населені пункти.
Мелітопольський: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
У Генштабі також повідомили, що в селищі Чаплинка Херсонської області окупаційна адміністрація вимагає від місцевих жителів обов’язково отримати паспорти рф до 1 вересня. Інакше окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також із 23 серпня росіяни проводять рейди й виселяють із помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнюють їхнє майно.
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