ЗСУ стримували росіян у районі Мар’їнки та наступали в бік Мелітополя: ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 28 серпня, на фронті відбулося 32 бойові зіткнення. Українські військові, зокрема, стримували наступ російських окупантів на Мар'їнському напрямку і вели наступальну операцію на Мелітопольському.Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, одного — по пункту управління та трьох — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби на вогневій позиції росіян.Також Генштаб розповів про ситуацію на різних напрямках фронту:оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки і Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.росіяни завдали авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали три населені пункти.окупанти завдали авіаційних ударів у районах Новоєгорівки, Твердохлібового і Білогорівки Луганської області; Торського і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.противник завдав авіаційних ударів у районах Богданівки, Кліщіївки і Нью-Йорка Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.росія завдала авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляла з артилерії та мінометів п'ять населених пунктів.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів.ворог завдав авіаційних ударів у районах Водяного, Новосілки і Благодатного Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали сім населених пунктів.росіяни завдали авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів.противник завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали Херсон та три інші населені пункти.Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.У Генштабі також повідомили, що в селищі Чаплинка Херсонської області окупаційна адміністрація вимагає від місцевих жителів обов’язково отримати паспорти рф до 1 вересня. Інакше окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також із 23 серпня росіяни проводять рейди й виселяють із помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнюють їхнє майно.