Померла викладачка волинського вишу, яка боролась зі страшною хворобою

Уляна Зеновіївна Грабова, яка боролася зі страшною хворобою.



Про це повідомили



"Спільнота факультету інформаційних технологій і математики зі скорботою у серці переживає важку втрату – відійшла у засвіти Грабова Уляна Зеновіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.



Страшна хвороба, що забрала її життя, стала тяжким випробуванням, з яким Уляна Зеновіївна боролася з великою мужністю та непохитною силою духу.



Світла та вічна пам'ять нашій дорогій колезі, професіоналу своєї справи, надійній та доброзичливій людині, красивій жінці з великою кількістю нереалізованих планів. Пам'ять про Уляну Зеновіївну назавжди житиме в серцях тих, з ким вона працювала всі ці роки та з ким ділилася знаннями і життєвою мудрістю", - йдеться вповідомленні



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшла у засвіти викладачка волинського вишу, яка боролася зі страшною хворобою.Про це повідомили на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки."Спільнота факультету інформаційних технологій і математики зі скорботою у серці переживає важку втрату – відійшла у засвіти Грабова Уляна Зеновіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.Страшна хвороба, що забрала її життя, стала тяжким випробуванням, з яким Уляна Зеновіївна боролася з великою мужністю та непохитною силою духу.Світла та вічна пам'ять нашій дорогій колезі, професіоналу своєї справи, надійній та доброзичливій людині, красивій жінці з великою кількістю нереалізованих планів. Пам'ять про Уляну Зеновіївну назавжди житиме в серцях тих, з ким вона працювала всі ці роки та з ким ділилася знаннями і життєвою мудрістю", - йдеться вповідомленнівисловлює щирі співчуття рідним.

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