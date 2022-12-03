Померла викладачка волинського вишу, яка боролась зі страшною хворобою
Сьогодні, 08:57
Відійшла у засвіти викладачка волинського вишу Уляна Зеновіївна Грабова, яка боролася зі страшною хворобою.
Про це повідомили на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
"Спільнота факультету інформаційних технологій і математики зі скорботою у серці переживає важку втрату – відійшла у засвіти Грабова Уляна Зеновіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.
Страшна хвороба, що забрала її життя, стала тяжким випробуванням, з яким Уляна Зеновіївна боролася з великою мужністю та непохитною силою духу.
Світла та вічна пам'ять нашій дорогій колезі, професіоналу своєї справи, надійній та доброзичливій людині, красивій жінці з великою кількістю нереалізованих планів. Пам'ять про Уляну Зеновіївну назавжди житиме в серцях тих, з ким вона працювала всі ці роки та з ким ділилася знаннями і життєвою мудрістю", - йдеться вповідомленні
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
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Про це повідомили на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
"Спільнота факультету інформаційних технологій і математики зі скорботою у серці переживає важку втрату – відійшла у засвіти Грабова Уляна Зеновіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики.
Страшна хвороба, що забрала її життя, стала тяжким випробуванням, з яким Уляна Зеновіївна боролася з великою мужністю та непохитною силою духу.
Світла та вічна пам'ять нашій дорогій колезі, професіоналу своєї справи, надійній та доброзичливій людині, красивій жінці з великою кількістю нереалізованих планів. Пам'ять про Уляну Зеновіївну назавжди житиме в серцях тих, з ким вона працювала всі ці роки та з ким ділилася знаннями і життєвою мудрістю", - йдеться вповідомленні
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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