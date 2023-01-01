29 серпня на Волині: гортаючи календар

29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 серпня, в Україні – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.

Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.

У неділю, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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