Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
У скарбничку досягнень Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи додався ще один здобуток – друге місце на Командному чемпіонаті України серед ДЮСШ.
Змагання відбувалися 23-24 вересня у Львові, - пише газета "Нове життя".
«Цього разу команда здобула друге призове місце у Львові, серед старших юнаків 2006 року народження та молодших, конкуруючи з 39 командами зі всієї України. Це неймовірно важливий та вражаючий результат, який підкреслює високий рівень підготовки спортсменів та захопленість їхньою роботою. Вітаю команду та тренерів із цим видатним досягненням!» – зазначила директорка ДЮСШ Валентина Борисюк.
А ще вона подякувала президентці ФЛАУ Ользі Саладусі за теплі слова та щиру підтримку юних талантів. Ну і, звісно, висловила подяку Збройним Силам України за захист нашої України. Саме зусилля захисників дозволяють дітям мріяти, змагатися та будувати майбутнє нашої країни.
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Змагання відбувалися 23-24 вересня у Львові, - пише газета "Нове життя".
«Цього разу команда здобула друге призове місце у Львові, серед старших юнаків 2006 року народження та молодших, конкуруючи з 39 командами зі всієї України. Це неймовірно важливий та вражаючий результат, який підкреслює високий рівень підготовки спортсменів та захопленість їхньою роботою. Вітаю команду та тренерів із цим видатним досягненням!» – зазначила директорка ДЮСШ Валентина Борисюк.
А ще вона подякувала президентці ФЛАУ Ользі Саладусі за теплі слова та щиру підтримку юних талантів. Ну і, звісно, висловила подяку Збройним Силам України за захист нашої України. Саме зусилля захисників дозволяють дітям мріяти, змагатися та будувати майбутнє нашої країни.
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