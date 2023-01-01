Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України

Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України
У скарбничку досягнень Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи додався ще один здобуток – друге місце на Командному чемпіонаті України серед ДЮСШ.

Змагання відбувалися 23-24 вересня у Львові, - пише газета "Нове життя".

«Цього разу команда здобула друге призове місце у Львові, серед старших юнаків 2006 року народження та молодших, конкуруючи з 39 командами зі всієї України. Це неймовірно важливий та вражаючий результат, який підкреслює високий рівень підготовки спортсменів та захопленість їхньою роботою. Вітаю команду та тренерів із цим видатним досягненням!» – зазначила директорка ДЮСШ Валентина Борисюк.

А ще вона подякувала президентці ФЛАУ Ользі Саладусі за теплі слова та щиру підтримку юних талантів. Ну і, звісно, висловила подяку Збройним Силам України за захист нашої України. Саме зусилля захисників дозволяють дітям мріяти, змагатися та будувати майбутнє нашої країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Україна, Волинь, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
Уряд Німеччини планує вдвічі урізати фінансування допомоги біженцям, – Reuters
Сьогодні, 01:14
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня
25 вересень, 23:19
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
25 вересень, 22:56
Схожі новини
Назви вивчив навіть чоловік: волинянка вирощує близько 250 сортів квітів. ФОТО Назви вивчив навіть чоловік: волинянка вирощує близько 250 сортів квітів. ФОТО
06 серпень, 16:02
Волинянин Артем Михалик – чемпіон України з кікбоксингу WAKO Волинянин Артем Михалик – чемпіон України з кікбоксингу WAKO
06 червень, 07:33
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
10 травень, 02:17
Плавець з Волині завоював бронзу Кубка України Плавець з Волині завоював бронзу Кубка України
23 квітень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:17
 0
Уряд Німеччини планує вдвічі урізати фінансування допомоги біженцям, – Reuters
Сьогодні, 01:14
 0
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня
25 вересень, 23:19
 0
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
25 вересень, 22:56
 0
Медіа
відео
1/8