26 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 26 вересня, день народження у чемпіонки світу, триразової чемпіонки Європи з вільної боротьби, Заслуженого майстра спорту України(на фото).26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - координаторку у Волинській області Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UAОкрім того, особисте свято відзначає голова Торчинської громадиТакож день народження цього дня у підприємцяЗгідно з новоюліанським каленадрем, на який у вересні перейшли вірні ПЦУ та УГКЦ, 26 вересня святкують згадують преставлення святого Іоана Богослова, одного з 12 апостолів і автора Євангелія від Іоанна та книги "Одкровення" ("Апокаліпсис").Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, миру, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.