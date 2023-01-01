26 вересня на Волині: гортаючи календар

26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 26 вересня, день народження у чемпіонки світу, триразової чемпіонки Європи з вільної боротьби, Заслуженого майстра спорту України Юлії Такач-Остапчук (на фото).

26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - координаторку у Волинській області Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Богдану Стельмах.

Окрім того, особисте свято відзначає голова Торчинської громади Юрій Кревський.

Також день народження цього дня у підприємця Івана Дорошенка.

Згідно з новоюліанським каленадрем, на який у вересні перейшли вірні ПЦУ та УГКЦ, 26 вересня святкують згадують преставлення святого Іоана Богослова, одного з 12 апостолів і автора Євангелія від Іоанна та книги "Одкровення" ("Апокаліпсис").

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, миру, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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